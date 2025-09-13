На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Голос хороший и есть стиль»: Соседов назвал своего фаворита на «Интервидении»

Музкритик Соседов назвал представителя Казахстана фаворитом на «Интервидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что большинство конкурсантов «Интервидения» ему пока незнакомы, однако особое внимание эксперт обратил на казахстанского исполнителя Ернара Садирбаева, выступающего под псевдонимом Amre. Его слова передает Общественная Служба Новостей.

«Голос хороший, гибкий, есть стиль и чувство ритма. Но мы должны увидеть все-таки его на большой сцене, чтобы сделать свои выводы», — заявил эксперт.

Также Соседов поделился мнением о представительнице Белоруссии Анастасии Кравченко, с творчеством которой он хорошо знаком. Музыкальный критик не считает, что артистка сможет победить в песенном состязании, поскольку ей «не хватает масштаба в голосе». По его словам, у Кравченко «мало шансов поразить публику».

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman представит Россию на международном песенном конкурсе. На «Интервидении» Shaman исполнит композицию, написанную продюсером Максимом Фадеевым.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее сообщалось, что конкурс «Евровидение-2026» оказался под угрозой из-за бойкота ряда стран.

