Популярного блогера едва не затопило в бункере

Блогера Диму Масленникова едва не затопило в бункере во время эксперимента
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогер Дима Масленников провел семь дней в бункере, где его едва не затопило. Результатами эксперимента популярный контентмейкер поделился на своем YouTube-канале.

Эксперимент блогера был задуман как попытка выяснить, как человек справляется с принудительным одиночеством, полной изоляцией от внешнего мира, ограниченным пространством и отсутствием привычной поддержки.

В один из дней уровень воды в бункере резко поднялся и почти перекрыл проходы в соседние отсеки. Один из коридоров и вовсе обрушился, отрезав Масленникова от туалета.

Несмотря на экстремальные условия, блогер выдержал все семь дней изоляции. Он объяснил, что ключевой целью эксперимента было проверить, что помогает человеку сохранять психологическое равновесие в таких условиях и как он адаптируется к стрессовым ситуациям.

До этого актер Николас Кейдж вспомнил, что чудом выжил на съемках психологического триллера «Серфер». Во время обучения серфингу его смыло волной.

Ранее в Вышнем Волочке артист театра выстрелил в домашнего кота Левушку.

