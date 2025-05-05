«Это называют надгробием»: Николас Кейдж чудом выжил на съемках фильма «Серфер»

Актер Николас Кейдж вспомнил, что его смыло волной на съемках фильма «Серфер»

Актер Николас Кейдж вспомнил в интервью Entertainment Weekly, что чудом выжил на съемках психологического триллера «Серфер».

В фильме Кейдж сыграл мужчину, которому шайка мажоров не дает спокойно потренироваться с сыном на австралийском пляже. Для этих съемок актер учился заниматься серфингом, что ему тяжело давалось. Однажды, вспомнил Кейдж, он попросил тренера дать ему другую доску — длиннее, но даже с более прочным спортивным инвентарем его смыло волной.

«Я карабкался по страховочному шнуру, в то время как меня крутило в разные стороны. <…> Они [другие серферы] сказали, что видели мою доску. Они называют это «надгробием», — заявил артист.

Кейдж отметил, что после этого случая ненадолго усомнился, стоит ли ему продолжать заниматься серфингом. Актер подытожил, что не намерен обучиться серфингу и не готов отказаться от мечты.

«Цель — уйти на пенсию, заниматься серфингом, пить красное вино и есть спагетти», — отметил он.

Премьера фильма «Серфер» состоялась в России 1 мая 2025 года. Ленту снял ирландский режиссер Лоркан Финнеган, известный по сюрреалистическому фильму «Вивариум». Подробнее о проекте — в рецензии «Газеты.Ru».

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