В Вышнем Волочке артист театра выстрелил в домашнего кота Левушку

В Вышнем Волочке актеру грозит до трех лет тюрьмы за выстрел в кота

В Вышнем Волочке местные жители обратились в полицию после того, как актер городского театра выстрелил в чужого домашнего кота. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Тверской области.



Полицейские выяснили, что кот забрел на участок артиста, и хозяин выстрелил в кота из пневматической винтовки на глазах у очевидцев.

Тяжело раненного кота артист сам отвез в лечебницу и оплатил услуги ветеринара, утверждая, что раскаивается в содеянном.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.

Жители региона, добавили правоохранители, организовали сбор средств на лечение пострадавшего кота, которому требуется дорогостоящая операция и длительное восстановление. Сейчас Левушка идет на поправку.

