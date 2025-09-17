Моргенштерну выдали визу спустя пять лет: «Не успели об Америке поплакать»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Telegram-канале, что получил визу в Европу.

Моргенштерн отметил, что вместе со своей командой не выступал в Европе пять лет. Артист объявил международный тур.

Концерты пройдут с октября по ноябрь в Мальте, Мюнхене, Бухаресте, Берлине, Осло, Стокгольме, Хельсинки, Таллине, Риге, Вроцлаве, Гданьске, Братиславе, Праге, Кельне, Нюрнберге, Познани, Брюсселе, Штутгарте, Амстердаме, Гамбурге, Дрездене, Катовице, Вене; Париже, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Милане, Мадриде, Аликанте, Лиссабоне, Вильнюсе, Дублине, Лондоне, Тель-Авиве, Лимасоле.

«Не успели об Америке поплакать, а тут такое счастье привалило. Это знамение, и просто так случится не могло. Значит, мы должны там быть», — рассказал певец.

Моргенштерн также объявил концерты в городах США, но дата их проведения неизвестна.

1 сентября Моргенштерн заявил, что его концерты в США не состоятся в запланированные даты, поскольку ему отказали в выдаче визы. Он не стал раскрывать детали отказа, но отметил: «Причина смешная».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн завершает бизнес-деятельность в России.