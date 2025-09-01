На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерна отказались впускать в США: «Причина смешная»

Рэпер Моргенштерн сообщил о срыве тура из-за отказа в выдаче визы США
true
true
true
close
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его концерты в США не состоятся в запланированные даты, поскольку ему отказали в выдаче визы.

«В визе отказано. Америка перенос. Даты чуть позже», — написал исполнитель, сопроводив публикацию скриншотом решения американского консульства.

Моргенштерн не стал раскрывать детали отказа, но отметил: «Причина смешная».

Гастрольный тур Моргенштерна должен был стартовать 6 сентября с выступления в Чикаго. После этого артист планировал дать концерты в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Еще в мае Моргенштерн был вынужден перенести концерты в США на сентябрь из-за того, что ему не выдали вовремя визу. «В общем, визу задержали и обещают ее только в течение месяца», — заверял музыкант 7 мая 2025 года.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

Ранее юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал снятый в России ролик с Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами