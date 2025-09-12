Названы имена ведущих «Интервидения»

Артисты Гарифуллина и Воробьев выйдут на сцену «Интервидения» вместе

Названы имена ведущих финала международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

По словам организаторов, ведущими «Интервидения» от России станут актер и музыкант Алексей Воробьев и заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина.

«Комментировать конкурс для российских телезрителей будет дуэт признанных экспертов: журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта», — уточнили в пресс-службе.

Воробьев заявил, что осознает ответственность возложенной на него роли.

«Мы настраиваемся на то, чтобы не просто провести конкурс, а создать для зрителей по всему миру настоящую праздничную атмосферу, наполненную яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями», — сказал он.

Гарифуллина тоже порадовалась возможности стать «голосом конкурса для многомиллионной аудитории» и пообещала зрителям яркие и незабываемые впечатления.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

