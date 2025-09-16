Зрители пригрозили досудебной претензией фестивалю Signal

Владельцы билетов на отмененный фестиваль Signal пожаловались, что им не вернули деньги

Зрители пригрозили организаторам отмененного фестиваля Signal досудебной претензий из-за невозврата билетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам одного из покупателей билетов, организаторы больше месяца не могут оформить возврат и перестали выходить на связь. Зритель потратил на билет около 14 тысяч рублей, после чего получил доступ к приложению Vibeapp, где сейчас гости несостоявшегося мероприятия обсуждают возврат денег.

«Прошел месяц, нет ни денег, ни понимания, когда придут деньги и придут ли вообще. Как итог, они пропали и перестали отвечать», — говорит он..

Кроме того, продолжил мужчина, при покупке Vibeapp он не получил чек, и поэтому не может написать досудебную претензию. На просьбу выслать чек, утверждает он, организаторы не ответили.

Пока в пресс-службе Signal не комментировали претензии.

Музыкальный фестиваль Signal должен был состояться с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце. 4 августа глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков объяснил, что осуществление мероприятия может представлять угрозу для людей из-за атак БПЛА, и не согласовал проведение мероприятия.

Тогда же организаторы попросили посетителей фестиваля не сдавать билеты. С ними посетители смогут прийти на выбор: на серию городских событий в Москве или на Signal-2026.

