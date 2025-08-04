Власти Калужской области выступили против проведения музыкального фестиваля из-за атак БПЛА

Власти Калужской области не согласовали проведение музыкального фестиваля Signal. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на главу администрации Дзержинского района области Егора Виркова.

Вирков объяснил, что осуществление мероприятия может представлять угрозу для людей из-за атак БПЛА. Он заявил, что власти не согласуют проведение фестиваля для обеспечения противодействия терроризму.

Музыкальный фестиваль Signal должен был состояться 14 по 18 августа в Николо-Ленивце.

27 июля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что ночью в регионах страны сбили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака продолжалась с 21:50 до 5:20 мск.

Больше всего дронов — 36 — уничтожили в Брянской области. В небе над Смоленской областью перехватили 21 цель, в Калужской области — 10, в Ростовской и Волгоградской областях — по девять. Еще четыре беспилотника ликвидировали в республике Крым, по два — в Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. По одному БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее сообщалось, что Олегу Майами может грозить арест из-за инцидента на сцене.