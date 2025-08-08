Фестиваль Signal перенесли в Москву после отмены из-за угрозы безопасности

Музыкальный фестиваль Signal состоится в Москве. Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале.

Фестиваль ежегодно проводился в Никола-Ленивце, однако был перенесен в столицу из-за возможных угроз безопасности. Организаторы уточнили, что до сих пор не получили официального запрета от власти Калужской области.

«Сегодня, 8 августа, администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля. Официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной», — заявили представители фестиваля.

Организаторы попросили посетителей фестиваля не сдавать билеты. С ними посетители смогут прийти на выбор: на серию городских событий в Москве или на Signal-2026.

Музыкальный фестиваль Signal должен был состояться с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце. 4 августа глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков объяснил, что осуществление мероприятия может представлять угрозу для людей из-за атак БПЛА, и не согласовал проведение мероприятия.

Ранее сообщалось, что организаторы подарят билеты на концерт известного певца за усыновление телят.