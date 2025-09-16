Сигареты и пиво «Михаил Круг» сможет выпускать вдова шансонье

Вдова шансонье Михаила Круга певица Ирина Круг зарегистрировала в Роспатенте бренд »Михаил Круг». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Заявку на регистрацию Круг подала в феврале 2024-го. Теперь под этим товарным знаком она сможет продавать пиво и другой алкоголь, сигары, сигареты и вейпы, мясные изделия, кофе и чай.

В ночь на 1 июля 2002 года двое злоумышленников из банды «Тверские волки» проникли в дом Михаила Круга, в это время там находились он, его жена, теща и трое детей. Преступники пробрались на третий этаж, где напали на тещу исполнителя, после они ранили Круга. Его жена смогла убежать к соседям, через какое-то время туда пришел и Круг.

Медики отказались приезжать на вызов без полиции, и сосед шансонье сам отвез его в больницу. Спасти исполителя не удалось.

У Михаила Круга остались два сына — Александр Круг (23 года) и Дмитрий Воробьев (37 лет).

