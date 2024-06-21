Еще три убийства: осужденный за расправу над Михаилом Кругом снова пойдет под суд Mash: соучастника убийства шансонье Михаила Круга осудят еще за три расправы

Соучастника убийства исполнителя Михаила Круга Александра Агеева обвинили еще в трех расправах над бизнесменами и криминальными авторитетами в 2001-2002 годах. Следствие выяснило, что в убийствах, помимо Агеева, замешаны другие участники ОПГ «Тверские волки». Эта группировка причастна ко многим массовым убийствам — в том числе к смерти Михаила Круга. Агеев уже приговорен к пожизненному заключению, его этапировали из колонии для проведения следственных действий.

Убийцу Михаила Круга Александра Агеева обвиняют еще в трех расправах. Участника нападения на дом шансонье в 2002 году будут судить по трем новым эпизодам.

По данным следствия, он причастен к заказным убийствам в период с 2001 по 2002 год.

Канал Mash пишет, что киллер может быть причастен к расправе над бизнесменом — торговцем спиртным, директором автосервиса и магазина «Автомир» в городе Кимры и криминальным авторитетом Виталием Карелиным, который «крышевал» тверских бандитов.

Судить будут не только Агеева, но и остальных членов ОПГ «Тверские волки» — Осипова, Соболева, Ильина, Баскакова, Желтова и Костенко. Заседание назначено на 25 июня. Сам Агеев уже отбывает пожизненное наказание.

Не отпустили на СВО

РИА Новости со ссылкой на материалы дела Московского районного суда Твери, сообщило, что Агеев дважды пытался добиться отправки в зону СВО. В сентябре 2023 года он подал иск к УФСИН по Тверской области и СИЗО-1, так как они якобы препятствовали «ему в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции». Сотрудники учреждения мотивировали свой отказ тем, что лица, осужденные на пожизненные сроки, не могут заключить контракт для участия в СВО.

В декабре Агеев обратился к военному комиссариату Тверской области. Там его просьбу также не удовлетворили.

Член ОПГ обжаловал оба решения в Тверском областном суде, но судья оставил все без изменений.

Кто такие «Тверские волки»

«Тверские волки» — банда, занимавшаяся заказными убийствами в 2002—2006 годах на территории Твери и Тверской области. Основатели ОПГ Анатолий «Волк» Осипов и Александр «Лом» Костенко познакомились в колонии. Костенко знали как криминального авторитета не только в Твери и области, но даже в Москве и Санкт-Петербурге. Он управлял большинством группировок в Твери, которые контролировали автомобильную, лесоперерабатывающую отрасли, алкогольную промышленность, игорный бизнес, автозаправочные станции, строительные компании.

Костенко решил создать подразделение наемных убийц, во главе которого встал Осипов. Членами «Тверских волков» стали сын Осипова Александр, Александр Агеев «Стрелок», Дмитрий Баскаков, Дмитрий Пауков, а также другие подготовленные бойцы.

Киллеры устраивали показательные расправы над своими жертвами. Они совершили одно из самых жестоких убийств в Тверской области — расправились над семьей директора рынка: самим мужчиной, его женой и двумя их несовершеннолетними детьми.

Убийство Круга

Одним из самых резонансных убийств стала расправа на «королем русского шансона» Михаилом Кругом. В ночь на 1 июля 2002 года двое злоумышленников проникли в дом певца, в это время там находились он, его жена, теща и трое детей. Преступники пробрались на третий этаж, где напали на тещу исполнителя. Крики женщины услышали супруги и побежали на помощь. В это время злоумышленники открыли огонь — Круг получил два серьезных ранения. Его жена смогла убежать к соседям, через какое-то время туда пришел и Круг.

Медики отказались приезжать на вызов без полиции, поэтому сосед шансонье сам отвез его в больницу. Когда службы все же прибыли на место преступления, они обнаружили там раненую тещу. Дети не пострадали, так как двое из них спали, а третий сидел в наушниках.

Круг умер в больнице утром 1 июля от полученных травм.

В 2019 году Агеев признался, что участвовал в нападении на дом шансонье. Он отметил, что не планировал убивать Круга. Якобы целью преступников было ограбление дома, но исполнитель вернулся раньше, чем рассчитывали преступники. Они прятались в бильярдной, но их нашла теща Круга. Тогда злоумышленники захотели связать женщину, но та начала кричать, чем привлекла внимание остальных жителей дома. Убийцей Михаила Круга Следственный комитет РФ назвал Дмитрия Веселова: считается, что именно он сделал два выстрела в шансонье. Самого Веселова в 2003 году убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов (Волк Младший).