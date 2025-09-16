На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поддерживающий ВСУ сын Ротару платит налоги в России

SHOT: сын Ротару Евдокименко имеет российский паспорт и платит налоги в РФ
sofiarotaru.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко продолжает поддерживать деловые связи с Россией, несмотря на постоянное проживание за рубежом и поддержку украинских властей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Евдокименко является гражданином РФ и регулярно уплачивает налоги в стране. Мужчина получил паспорт России в ноябре 2015 года, а спустя год зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и занял пост директора в ООО «Вилла София» — бутик-отеля, принадлежащего его матери.

«Евдокименко до сих пор с гражданством РФ, числится владельцем виллы. При этом выкладывает посты с патриотичными лозунгами, хотя в начале СВО пытался уехать из Незалежной вместе с сыном, так как они попадали под мобилизацию», — уточняет Mash.

София Ротару долгое время оставалась владелицей этой недвижимости, но в 2021-м переписала виллу на сына. Причиной такого решения стало то, что артистка боялась конфискации компании на фоне многомиллионных убытков: если в 2019 году прибыль фирмы составляла более 2 млн рублей, то к 2022 году компания ушла в минус на 6 млн рублей.

Руслан Евдокименко — единственный сын Софии Ротару. В 1994 году мужчина женился на своей возлюбленной Светлане. В том же году у них родился сын, которого назвали в честь деда — украинского музыканта, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. А в 2001 году у супругов появилась на свет дочь, ей дали имя София, как у знаменитой бабушки.

Ранее сообщалось, что уехавшая из РФ певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) выступает за рубежом почти за 4 млн рублей.

