Дочь Лидии Шукшиной лишила ее доли в квартире

Адвокат Вербицкая заявила, что внучка Лидии Шукшиной получила долю в ее квартире
Руслан Кривобок/РИА Новости

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала в беседе с изданием «Страсти», что Лидия Федосеева-Шукшина не смогла достичь мирового соглашения с семьей.

По словам Вербицкой, в результате разбирательств Федосеева-Шукшина лишилась прав на творческое наследие Василия Шукшина и доли в московской квартире. Как отметила адвокат, актриса не хочет судиться с дочерьми.

Вербицкая заявила, что Мария Шукшина лишила мать доли в квартире.

«Именно благодаря ей Лидия Николаевна лишилась не только авторских прав, но и доли в квартире на Бочкова, которую она получала и в которой жила с мужем. Теперь эта доля принадлежит дочери Марии Анне, известной своим провокационным поведением», — рассказала адвокат.

Федосеева-Шукшина планировала сделать из московской квартиры музей Василия Шукшина, но сейчас такой возможности у нее нет. По словам адвоката, Анна и Мария не поддержали эту идею. Артист все еще пытается примирить дочерей. Но, как отметила Вербицкая, женщины не идут на контакт.

После кончины Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

