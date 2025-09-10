На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шукшина раскрыла свое отношение к Лукашенко

Актриса Шукшина призналась, что восхищается президентом Белоруссии Лукашенко
Алексей Куденко/ РИА Новости

Актриса Мария Шукшина раскрыла свое отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью СБТВ.

По словам 58-летней заслуженной артистки России, она ценит внимание Лукашенко к культуре.

«Я очень уважаю и ценю Александра Григорьевича. И восхищаюсь им», — сказала она.

Шукшина подчеркнула, что интерес руководителя государства к культуре важен для сохранения высокого уровня искусства. Без поддержки и внимания таких фигур, отметила артистка, отечественная кинематография рискует терять аудиторию.

Летом Лукашенко раскритиковал киностудию «Беларусьфильм». Президент назвал крайне неудовлетворительными результаты студии и дела белорусской киноотрасли. Лукашенко заявил, что финансирование кинематографа будет осуществляться, только если будет конкретный результат.

Ранее Пугачева сравнила комиков с царскими шутами.

