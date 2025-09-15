Заслуженная артистка России Татьяна Буланова сравнила харассмент с проституцией. О скандалах с домогательствами она порассуждала в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Буланова заявила, что на заре своей известности отказывала авторитетным и влиятельным мужчинам, потому что «достоинство выше карьеры». Известных людей, рассказывающих о домогательствах, она уличила в карьеризме, желании получить «какие-то блага».

«Все, ты стала звездой — молчи. Это не харассмент, это действительно проституция», — поделилась мнением она.

Недавно Буланова рассказала, кто, на ее взгляд, заменил народную артистку СССР Аллу Пугачеву на российской сцене — по мнению певицы, это не сама она.

«Ну что вы, это место заняла Надежда Кадышева! Я не скромничаю, у меня свое место», — подчеркнула она.

