15-летний актер поставил рекорд премии «Эмми»

15-летний британский актер Оуэн Купер поставил рекорд международной телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщает The Guardian.

Юноша стал самым молодым актером-обладателем премии «Эмми» в истории, получив статуэтку за роль в сериале «Переходный возраст». Проект Netflix получил еще пять статуэток, включая победу в категории «Лучший мини-сериал или антология».

По сюжету сериала 13-летний Джейми (Купер) подозревается в тяжком преступлении. В четырех эпизодах зрители наблюдают развитие дела: арест и содержание Джейми в полицейском участке, а также разговоры с детским психологом, которая пытается понять мотивы совершенного преступления и раскрывает неожиданные грани его личности.

В фильме также снялись Стивен Грэм, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти. Режиссером ленты выступил Фил Барантини («Братья по оружию», «Чернобыль»).

Победителем телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» стал проект «Больница Питт» (The Pitt, 2025), рассказывающий о работе врачей скорой помощи в американском Питтсбурге.

Ранее сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми».