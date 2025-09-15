На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

15-летний актер поставил рекорд премии «Эмми»

Актер Оуэн Купер стал самым молодым обладателем премии «Эмми»
true
true
true
close
Made Up Productions

15-летний британский актер Оуэн Купер поставил рекорд международной телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщает The Guardian.

Юноша стал самым молодым актером-обладателем премии «Эмми» в истории, получив статуэтку за роль в сериале «Переходный возраст». Проект Netflix получил еще пять статуэток, включая победу в категории «Лучший мини-сериал или антология».

По сюжету сериала 13-летний Джейми (Купер) подозревается в тяжком преступлении. В четырех эпизодах зрители наблюдают развитие дела: арест и содержание Джейми в полицейском участке, а также разговоры с детским психологом, которая пытается понять мотивы совершенного преступления и раскрывает неожиданные грани его личности.

В фильме также снялись Стивен Грэм, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти. Режиссером ленты выступил Фил Барантини («Братья по оружию», «Чернобыль»).

Победителем телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» стал проект «Больница Питт» (The Pitt, 2025), рассказывающий о работе врачей скорой помощи в американском Питтсбурге.

Ранее сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами