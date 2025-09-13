Буланова ответила Пугачевой на заявление о танцорах

Певица Буланова заявила, что не собиралась убирать своих танцоров

Певица Татьяна Буланова ответила на заявление Аллы Пугачевой о своих артистах, сделанное во время недавнего интервью. Буланову цитирует «СтарХит».

В беседе с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева сказала, что это она порекомендовала Булановой сохранить «энергосберегающий» танцевальный коллектив, недавно завирусившийся в соцсетях.

«Таня, не убирай этих танцоров. Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально, но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают», — вспоминала свои слова, обращенные к артистке, Пугачева.

По словам Булановой, интервью она видела, но артистов убирать не собиралась.

«Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи. Наш гастрольный график забился еще год назад», — сказала певица.

Накануне Татьяна Буланова опровергла сообщения о том, что уволила своего танцора Дмитрия Берегуля, который стал знаменитым благодаря завирусившемся в соцсетях видео со своим слишком простым танцем.

