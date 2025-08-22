На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Буланова рассказала, что будет делать с многомиллионными убытками от ресторана

Певица Буланова хочет сохранить ресторан, несмотря на убытки в 16 млн рублей
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ресторан певицы Татьяны Булановой принёс ей огромные убытки – за прошлый год компания ООО «Лари» потеряла 16 миллионов рублей. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что все равно хочет сохранить семейный бизнес и ужа наняла антикризисных менеджеров.

По словам Булановой, она всегда мечтала иметь свой бизнес и питает теплую любовь к своему ресторану с уникальной концепцией – это семейное место с итальянской кухней.

«Но в последние годы крайне сложно стало заниматься вопросом развития ресторанов. Кроме того, у меня появилось много гастролей, и я перестала успевать везде. Вот и получился такой итог», — рассказала певица.

Сдаваться звезда не намерена – она рассказала, что уже наняла менеджеров по антикризисным мерам, и надеется, что они помогут ей сохранить семейное дело. Главное на данный момент – это удержаться на плаву, заключила Буланова.

Напомним, Буланова приобрела долю в ООО «Лари» в мае 2024 года. Артистке принадлежит половина акций компании. Как отмечало «Звездач», за 2023 год заведение ушло в минус на 161 тысячу рублей. В июне 2023 года состоялось открытие ресторана Булановой «Гастрономика по-новому». На него певица потратила 50 миллионов рублей, которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бизнесмен Валерий Руднев.

Ранее у молодого мужа Булановой нашли многомиллионный долг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами