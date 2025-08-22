Буланова рассказала, что будет делать с многомиллионными убытками от ресторана

Ресторан певицы Татьяны Булановой принёс ей огромные убытки – за прошлый год компания ООО «Лари» потеряла 16 миллионов рублей. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что все равно хочет сохранить семейный бизнес и ужа наняла антикризисных менеджеров.

По словам Булановой, она всегда мечтала иметь свой бизнес и питает теплую любовь к своему ресторану с уникальной концепцией – это семейное место с итальянской кухней.

«Но в последние годы крайне сложно стало заниматься вопросом развития ресторанов. Кроме того, у меня появилось много гастролей, и я перестала успевать везде. Вот и получился такой итог», — рассказала певица.

Сдаваться звезда не намерена – она рассказала, что уже наняла менеджеров по антикризисным мерам, и надеется, что они помогут ей сохранить семейное дело. Главное на данный момент – это удержаться на плаву, заключила Буланова.

Напомним, Буланова приобрела долю в ООО «Лари» в мае 2024 года. Артистке принадлежит половина акций компании. Как отмечало «Звездач», за 2023 год заведение ушло в минус на 161 тысячу рублей. В июне 2023 года состоялось открытие ресторана Булановой «Гастрономика по-новому». На него певица потратила 50 миллионов рублей, которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бизнесмен Валерий Руднев.

Ранее у молодого мужа Булановой нашли многомиллионный долг.