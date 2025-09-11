На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вадим Цыганов о предложении от Пугачевой: «Отправил ее на… Луну!»

Поэт-песенник Вадим Цыганов признался, что отказался работать с Пугачевой
vika.tsyganova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер и поэт-песенник Вадим Цыганов рассказал о своем категорическом отказе работать с Аллой Пугачевой, которая обратилась к нему с просьбой написать для нее песню несколько лет назад. Его слова передает Ura.ru.

Звонок от Пугачевой, вспомнил Цыганов, поступил в необычное время — в четыре утра в пятницу 13-го.

«Не шучу. Я отправил ее на… Луну. Никогда в жизни не буду работать с такими людьми!» — отметил супруг певицы Вики Цыгановой.

Православный поэт-песенник считает, что позиция Пугачевой далека от истинных духовных ценностей в искусстве. Он утверждает, что творчество певицы построено на провокациях, что противоречит его собственным убеждениям. По словам Цыганова, Примадонна основывается не на истинном понимании искусства, а стремится к искушению публики.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Ранее певица Лайма Вайкуле назвала страшной головной болью проведение фестиваля в Юрмале.

