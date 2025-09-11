Вайкуле о прибыльности своего фестиваля: «Дрожу, чтобы свести концы с концами»

Певица Лайма Вайкуле призналась в YouTube-интервью каналу Retro FM Latvija, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala не приносит ей прибыли. Она проводит его только ради того, чтобы получить позитивные эмоции от встречи с коллегами.

«Если бы мне город (Юрмала. — «Газета.Ru) не предложил создать фестиваль, то я бы и не сделала. У меня не было этих амбиций и желания. Это страшная головная боль! Если кто не знает, то все фестивали неприбыльные. На них невозможно заработать», — заявила артистка.

По словам Вайкуле, организаторы тратят сумасшедшие деньги на рекламу, приглашения и совершают прочие расходы на проведение подобных мероприятий, поэтому их невозможно провести без спонсоров.

«Наш фестиваль стоит около $2 млн, — и это без сумасшедших звезд. Я каждый раз дрожу ради этой Лаймы, [в надежде] просто свести концы с концами. Но жалко вложенных сил, а еще это, правда, праздник и возможность встретиться с коллегами», — отметила она.

С 25 по 27 июля в Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Среди российских знаменитостей «Рандеву» Лаймы Вайкуле в этом году посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2».

