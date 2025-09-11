На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вайкуле о прибыльности своего фестиваля: «Дрожу, чтобы свести концы с концами»

Певица Вайкуле назвала страшной головной болью проведение фестиваля в Юрмале
true
true
true
close
laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лайма Вайкуле призналась в YouTube-интервью каналу Retro FM Latvija, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala не приносит ей прибыли. Она проводит его только ради того, чтобы получить позитивные эмоции от встречи с коллегами.

«Если бы мне город (Юрмала. — «Газета.Ru) не предложил создать фестиваль, то я бы и не сделала. У меня не было этих амбиций и желания. Это страшная головная боль! Если кто не знает, то все фестивали неприбыльные. На них невозможно заработать», — заявила артистка.

По словам Вайкуле, организаторы тратят сумасшедшие деньги на рекламу, приглашения и совершают прочие расходы на проведение подобных мероприятий, поэтому их невозможно провести без спонсоров.

«Наш фестиваль стоит около $2 млн, — и это без сумасшедших звезд. Я каждый раз дрожу ради этой Лаймы, [в надежде] просто свести концы с концами. Но жалко вложенных сил, а еще это, правда, праздник и возможность встретиться с коллегами», — отметила она.

С 25 по 27 июля в Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Среди российских знаменитостей «Рандеву» Лаймы Вайкуле в этом году посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2».

Ранее сообщалось, что Ирландия грозит отказаться от «Евровидения» из-за Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами