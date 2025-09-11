На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Познер раскритиковал беседу Пугачевой с Гордеевой: «Для меня это не интервью»

Журналист Владимир Познер возмутился, что интервью Пугачевой длится три часа
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер заявил NEWS.ru, что беседа Аллы Пугачевой с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) не соответствует классическому пониманию интервью.

По словам журналиста, выпуск с Примадонной вышел «очень длинным» (его хронометраж составляет 3 часа 38 минут. — «Газета.Ru), и поэтому не вписывается в формат. Познер выразил мнение, что «для него это уже не интервью, а что-то совсем другое».

«Стало довольно модно проводить интервью по 2–2,5 часа. Я этого совершенно не понимаю. В общем, это не мое!» — высказался он.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что спасла себе жизнь благодаря отъезду в США из СССР.

