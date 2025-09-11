На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лайма Вайкуле о США: «Америка спасла мне жизнь»

Певица Вайкуле заявила, что спасла себе жизнь благодаря отъезду в США из СССР
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лайма Вайкуле призналась в YouTube-интервью каналу Retro FM Latvija, что долгое время боялась советских властей и совершала необдуманные поступки из-за этого страха.

По словам Вайкуле, она отказала главе звукозаписывающей компании GRP Records Дейву Грусину, который предложил артистке переехать за океан. Это случилось после того, как Вайкуле и GRP Records успешно выпустили трек артистки «Дикое танго».

«Когда Дейви Грусин предложил остаться, то мы подумали: «Может, нас вербуют?» До такой степени мы были идиотами», — заявила исполнительница.

Вайкуле призналась, что советские люди выделялись в США: их, считает артистка, выдавал страх. Она тоже испытывала «бешенный стресс» за рубежом, несмотря на то что выглядела в глазах других людей уверенной. Кроме того, в тот момент артистка страдала из-за языкового барьера.

«Я выглядела такой: «Ух», — но на самом деле испытывала стресс. [Потому что] после совка приехать в Америку… Но мы обожали Америку. Я уже не говорю о том, что она спасла мне жизнь. Я очень ей благодарна и очень ее люблю. Понимаешь, человека из СССР было там сразу видно: он был дичайше закомплексован. В глазах был страх», — высказалась исполнительница.

Ранее Пугачева предположила, что Галина Волчек не стала бы уезжать из России на фоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами