Лайма Вайкуле о США: «Америка спасла мне жизнь»

Певица Вайкуле заявила, что спасла себе жизнь благодаря отъезду в США из СССР

Певица Лайма Вайкуле призналась в YouTube-интервью каналу Retro FM Latvija, что долгое время боялась советских властей и совершала необдуманные поступки из-за этого страха.

По словам Вайкуле, она отказала главе звукозаписывающей компании GRP Records Дейву Грусину, который предложил артистке переехать за океан. Это случилось после того, как Вайкуле и GRP Records успешно выпустили трек артистки «Дикое танго».

«Когда Дейви Грусин предложил остаться, то мы подумали: «Может, нас вербуют?» До такой степени мы были идиотами», — заявила исполнительница.

Вайкуле призналась, что советские люди выделялись в США: их, считает артистка, выдавал страх. Она тоже испытывала «бешенный стресс» за рубежом, несмотря на то что выглядела в глазах других людей уверенной. Кроме того, в тот момент артистка страдала из-за языкового барьера.

«Я выглядела такой: «Ух», — но на самом деле испытывала стресс. [Потому что] после совка приехать в Америку… Но мы обожали Америку. Я уже не говорю о том, что она спасла мне жизнь. Я очень ей благодарна и очень ее люблю. Понимаешь, человека из СССР было там сразу видно: он был дичайше закомплексован. В глазах был страх», — высказалась исполнительница.

