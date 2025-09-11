На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят создать игровое кино о выдающихся отечественных ученых

В России планируют создать серию фильмов о Менделееве, Бехтереве и других ученых
Depositphotos

В Минобрнауки РФ предложили снять художественные фильмы о выдающихся русских ученых. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве героев рассматриваются научные деятели, внесшие большой вклад в развитие российской науки: Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов, Петр Капица, Абрам Иоффе, Николай Семенов и Леонард Эйлер. Как отмечают в министерстве, создание таких художественных фильмов помогут повысить престиж профессии исследователя и ученого.

В данный момент Минобрнауки обсуждает идеи для сценариев с кинематографистами и научным сообществом. Так, 9 сентября прошла встреча-семинар с участием специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, уточнили в министерстве.

До этого сообщалось, что по итогам июня-августа посещаемость кинотеатров в России упала на 23% — до 11,4 млн человек, а сборы за три летних месяца сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году они составили 4,55 млрд руб.

Ранее актер Шифрин указал на главную беду российского кино.

