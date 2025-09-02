Россияне за лето стали меньше ходить в кино

По итогам июня-августа посещаемость кинотеатров в РФ упала на четверть

За лето россияне стали меньше ходить в кино. К такому выводу пришло издание «Коммерсантъ», ознакомившись с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по итогам лета 2025 года.

Из этих данных следует, что общие сборы фильмов за три летних месяца сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году они составили 4,55 млрд руб.

В целом посещаемость российских кинотеатров упала примерно на четверть (23%) — до 11,4 млн человек.

На фоне этого средняя цена за билет увеличилась на 3%, до 414 руб. Главным хитом проката с 12 по 18 июня стала картина «На деревню дедушке» — сборы по ней за период составили 191,5 млн руб., сделав фильм летним лидером.

Как отмечает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев, при этом сборы теневых показов по предсеансному обслуживанию по итогам лета можно оценить в 1 млрд руб. — это примерно 10-18% доли от общего проката,

Накануне на Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что боди-хоррор о девочке-подростке «Альфа» не выйдет в российский прокат.