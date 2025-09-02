На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне за лето стали меньше ходить в кино

По итогам июня-августа посещаемость кинотеатров в РФ упала на четверть
true
true
true
close
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

За лето россияне стали меньше ходить в кино. К такому выводу пришло издание «Коммерсантъ», ознакомившись с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по итогам лета 2025 года.

Из этих данных следует, что общие сборы фильмов за три летних месяца сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году они составили 4,55 млрд руб.

В целом посещаемость российских кинотеатров упала примерно на четверть (23%) — до 11,4 млн человек.

На фоне этого средняя цена за билет увеличилась на 3%, до 414 руб. Главным хитом проката с 12 по 18 июня стала картина «На деревню дедушке» — сборы по ней за период составили 191,5 млн руб., сделав фильм летним лидером.

Как отмечает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев, при этом сборы теневых показов по предсеансному обслуживанию по итогам лета можно оценить в 1 млрд руб. — это примерно 10-18% доли от общего проката,

Накануне на Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что боди-хоррор о девочке-подростке «Альфа» не выйдет в российский прокат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами