Ефим Шифрин указал на главную беду российского кино

Актер Шифрин назвал главной проблемой современного кино речь
Онлайн-кинотеатр Start

Актер и режиссер Ефим Шифрин назвал главную, на его взгляд, проблему российского кинематографа. Его цитирует ТАСС.

По словам артиста, главной бедой современного кино является речь.

«Сейчас озвучивания фильмов как данности нет, маленькие спрятанные от глаза зрителей микрофоны помещают, где угодно. И поэтому стиль речи в кино сейчас становится приближен к обычной разговорной речи, а актеры не следят за тем, чтобы каждое слово было произнесено четко и понятно», — обратил внимание он.

Шифрин добавил, что в советских фильмах речь актеров звучала четко и понятно благодаря системе дубляжа, когда звук записывался отдельно и актеры повторяли свои слова в студии. Речь в современном кино кажется ему небрежной. Актер выразил желание понимать родной язык.

Он также подчеркнул, что изменилось и образование артистов — раньше, по его мнению, объем гуманитарных знаний был больше, а сейчас молодые актеры часто не знают театральной классики.

Накануне продюсер Игорь Толстунов назвал главную проблему российского кино в период санкций.

Ранее группа ABBA не вошла в список культурного наследия Швеции.

