Киркоров рассказал, как доставал для Долиной джинсы «из-под полы»

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что доставал для певицы Ларисы Долиной джинсы и книги «из-под полы». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей».

Он уточнил, что они знакомы около 40 лет. По его словам, во времена СССР приобрести можно было далеко не все. Певцу удавалось достать некоторые вещи в Болгарии благодаря связям.

«В то время Болгария была какая-то космическая заграница. И джинсы доставал из-под полы, из-под прилавка для нее (Долиной. — Прим. ред.). У меня все было схвачено в городе Варна, за все заплачено. Я был такой пацан, свой», — сказал Киркоров.

Певец добавил, что привозил Долиной и книги, которые в СССР достать было непросто, например, произведения писателя Михаила Булгакова. Услуги он оказывал в благодарность за возможность учиться пению на ее концертах, уточнил он.

10 сентября Долиной исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года. Певица впервые отметила день рождения на сцене — большим концертом в Государственном Кремлевском дворце под названием «В кругу друзей». На празднике собрались ее друзья-знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев и другие артисты.

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Ларису Долину с днем рождения и отметил значимый вклад Долиной в педагогику и ее наставническую работу. Он пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

