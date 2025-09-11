Киркоров назвал «Интервидение» объединяющим страны

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с ТАСС, что международный конкурс «Интервидение» объединяет страны.

Киркоров считает прекрасным, что существует такое мероприятие. Он назвал «Интервидение» замечательным. Певец пожелал успехов организаторам. Он пообещал посмотреть конкурс по телевидению.

«Всё, что связано с музыкой, международной музыкой, любой конкурс — это прекрасно. Главное, чтобы хорошо пели: пели о любви, о разном», — поделился артист.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

На «Интервидении» Дронов исполнит композицию, написанную продюсером Максимом Фадеевым.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее Shaman отменил концерт в Сочи из-за «Интервидения».