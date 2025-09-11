Лариса Долина о концерте в честь своего юбилея: «Нагрузка чудовищная»

Певица Долина призналась, что концерт в честь юбилея вызвал у нее стресс

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что организация и проведение шоу в честь ее 70-летия стали для нее стрессом и счастьем одновременно. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Ну послушайте, здесь нагрузка чудовищная! 39 песен я сегодня спела, вы как думаете?! Я половину песен отпела сегодня на репетиции, плюс еще 25 песен. Но голос вроде нормально звучит», — сказала она.

Певица впервые отметила день рождения на сцене — большим концертом в Государственном Кремлевском дворце под названием «В кругу друзей». На празднике собрались ее друзья-знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев и другие артисты.

Долина уточнила, что осталась довольна результатом. По ее словам, теперь ей теперь хочется отметить день рождения дома, в кругу самых близких, а также выспаться.

10 сентября Долиной исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года. Президент России Владимир Путин поздравил певицу Ларису Долину с днем рождения и отметил значимый вклад Долиной в педагогику и ее наставническую работу. Он пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее Долина раскрыла табу на сцене.