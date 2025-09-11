На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лариса Долина о концерте в честь своего юбилея: «Нагрузка чудовищная»

Певица Долина призналась, что концерт в честь юбилея вызвал у нее стресс
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что организация и проведение шоу в честь ее 70-летия стали для нее стрессом и счастьем одновременно. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Ну послушайте, здесь нагрузка чудовищная! 39 песен я сегодня спела, вы как думаете?! Я половину песен отпела сегодня на репетиции, плюс еще 25 песен. Но голос вроде нормально звучит», — сказала она.

Певица впервые отметила день рождения на сцене — большим концертом в Государственном Кремлевском дворце под названием «В кругу друзей». На празднике собрались ее друзья-знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев и другие артисты.

Долина уточнила, что осталась довольна результатом. По ее словам, теперь ей теперь хочется отметить день рождения дома, в кругу самых близких, а также выспаться.

10 сентября Долиной исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года. Президент России Владимир Путин поздравил певицу Ларису Долину с днем рождения и отметил значимый вклад Долиной в педагогику и ее наставническую работу. Он пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее Долина раскрыла табу на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами