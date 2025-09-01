«Бурановские бабушки» сделали предсказание об «Интервидении»

Участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» сделали предсказание о международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артисток цитирует ТАСС.

Одна из участниц коллектива назвала будущий конкурс прекрасным и порадовалась тому, что в России пройдет «Интервидение».

«У нас душа русская, широкая, так что примем хорошо, всех обнимем, всем будет хорошо, уютно. Считаем, что этот конкурс будет намного выше, круче, чем «Евровидение», — поделилась мнением она.

«Бурановские бабушки» с песней «Party for everybody» представили Россию на конкурсе «Евровидение-2012». Тогда коллектив занял второе место.

В составе группы — народные артистки Удмуртской Республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева. Еще одной исполнительницы Екатерины Шкляевой не стало в 2024 году в возрасте 86 лет.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России.

Фестиваль был известен в советский период, однако надолго был забыт. Сейчас он возрождается как альтернатива «Евровидению».

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

В середине августа стало известно, что певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, представит Китай на «Интервидении».

Ранее американская группа Onyx заявила о готовности стать послами «Интервидения-2025».