На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бурановские бабушки» сделали предсказание об «Интервидении»

Коллектив «Бурановские бабушки»: «Интервидение» будет круче «Евровидения»
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» сделали предсказание о международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артисток цитирует ТАСС.

Одна из участниц коллектива назвала будущий конкурс прекрасным и порадовалась тому, что в России пройдет «Интервидение».

«У нас душа русская, широкая, так что примем хорошо, всех обнимем, всем будет хорошо, уютно. Считаем, что этот конкурс будет намного выше, круче, чем «Евровидение», — поделилась мнением она.

«Бурановские бабушки» с песней «Party for everybody» представили Россию на конкурсе «Евровидение-2012». Тогда коллектив занял второе место.

В составе группы — народные артистки Удмуртской Республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева. Еще одной исполнительницы Екатерины Шкляевой не стало в 2024 году в возрасте 86 лет.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России.

Фестиваль был известен в советский период, однако надолго был забыт. Сейчас он возрождается как альтернатива «Евровидению».

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

В середине августа стало известно, что певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, представит Китай на «Интервидении».

Ранее американская группа Onyx заявила о готовности стать послами «Интервидения-2025».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами