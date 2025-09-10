Пугачева сравнила комиков с царскими шутами: «Самые умные люди»

Певица Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) раскритиковала отмену комиков.

Пугачева выразила возмущение из-за того, как власть обращается с некоторыми комиками. Она уточнила, что своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не берет в расчет. По словам артистки, при дворе умные цари всегда имели шутов. Однако не для того, чтобы они веселили их, а для того, чтобы говорили правду.

«Шутам можно было. Потому что они знали, что там говорят, что там. И когда приходили с вестями к царям, и он спрашивал: «Ну что, они правду говорят или нет?» Самые умные люди были шуты. Отказываться от них не советую», — заявила актриса.

В интервью Примадонна также пожаловалась на здоровье. По словам Пугачевой, несмотря на появлявшиеся в СМИ сообщения, руки у нее не трясутся, однако начали слабеть ноги.

Ноги у 76-летней звезды слабеют из-за приема статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

