Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Певица Пугачева призналась, что детские болезни дают о себе знать

Народная артистка СССР Алла Пугачева в новом интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) пожаловалась на здоровье. Запись беседы опубликована на платформе YouTube.

По словам Пугачевой, несмотря на появлявшиеся в СМИ сообщения, руки у нее не трясутся, однако начали слабеть ноги.

«Чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Тогда все болели», — вспоминает она.

Ноги у 76-летней звезды слабеют из-за приема статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина.

«Стала развивать ноги. [Стало] нормально», — сказала певица Гордеевой, добавив, что ее возраст ее веселит, поскольку многие родственники певицы не дожили до ее лет.

В настоящее время Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с детьми проживают за границей.

Также Пугачева рассказала, почему вышла замуж за Киркорова. По словам артистки, все в ее окружении попросили «помочь Филиппчику» и сделать его популярным артистом.

