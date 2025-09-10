На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Певица Пугачева призналась, что детские болезни дают о себе знать
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Народная артистка СССР Алла Пугачева в новом интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) пожаловалась на здоровье. Запись беседы опубликована на платформе YouTube.

По словам Пугачевой, несмотря на появлявшиеся в СМИ сообщения, руки у нее не трясутся, однако начали слабеть ноги.

«Чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Тогда все болели», — вспоминает она.

Ноги у 76-летней звезды слабеют из-за приема статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина.

«Стала развивать ноги. [Стало] нормально», — сказала певица Гордеевой, добавив, что ее возраст ее веселит, поскольку многие родственники певицы не дожили до ее лет.

В настоящее время Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с детьми проживают за границей.

Также Пугачева рассказала, почему вышла замуж за Киркорова. По словам артистки, все в ее окружении попросили «помочь Филиппчику» и сделать его популярным артистом.

Ранее Лариса Долина назвала своего любимого певца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами