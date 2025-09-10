Пугачева объяснила, почему Орбакайте закрыли въезд в Латвию

Певица Пугачева: Орбакайте закрыли въезд в Латвию из-за программы на русском языке

Народная артиста СССР Алла Пугачева объяснила, почему, на ее взгляд, ее дочери певице Кристине Орбакайте закрыли въезд в Латвию. Соображениями она поделилась в новом интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Ситуацию с запретом она назвала странной, но понятной.

«Есть тревога в стране, и понимаешь, от чего. Люди стараются власти показать, как они берегут спокойствие страны. И Кристина попалась под руку, хотя она гражданка Евросоюза», — сказала Пугачева.

Певица назвала это решение проблемой государства и пожалела поклонников Орбакайте, которые не увидели ее программу.

«Думаю, это главная причина — программа на русском языке. Зато Кристина поехала в путешествие, показала Клаве (дочери. — прим. ред.) полмира», — отметила 76-летняя певица.

Весной 2025 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Также в интервью Алла Пугачева пожаловалась на здоровье.