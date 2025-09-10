Ирина Аллегрова раскрыла, когда вернется на сцену РФ

Певица Ирина Аллегрова заявила в интервью Mash, что не планирует возвращаться на сцену в ближайшее время.

Аллегрова решила приостановить карьеру в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Певица заявила, что если бы не локдаун, то она, вероятно, продолжила бы выступать на протяжении еще пары лет.

«А потом СВО, которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо», — поделилась звезда.

Артистка не исключает возможности возвращения на сцену в будущем, хотя для этого, по ее словам, «должно сойтись много звезд».

«Главный вопрос: с чем возвращаться? Советую Вам пересмотреть программу «Моно»: творческую планку после нее очень трудно будет поднять выше, а опустить ниже — не имею права!» — отметила она.

В 2024 году Ирина Аллегрова стала одной из самых популярных артисткой российской эстрады — за нее проголосовали 7% россиян. Уточнялось, что артистка разделила третье место с певицей Анной Asti. Лидером списка уже третий год подряд оказалась певица Полина Гагарина.

