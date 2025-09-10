«Встретит Новый год на свободе»: стало известно, когда Блиновская может выйти по УДО

SHOT: блогерша Блиновская может выйти на свободу к концу 2025 года

Блогерша Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей, может получить свободу уже до конца 2025 года.Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В настоящее время блогерша по-прежнему находится в СИЗО, и, как утверждает Telegram-канал, ее адвокаты намерены продлить ее нахождение в изоляторе, где один день содержания засчитывается за полтора в колонии.

Защита Блиновской предприняла уже пять попыток подачи апелляционных жалоб. Сейчас адвокаты планируют организовать ее трудоустройство в хозяйственный отряд СИЗО, где осужденные выполняют различные работы.

«За это они получают стаж и зарплату, а главное, существенно сокращают срок. Чтобы провернуть схему, нужно согласие осуждённого и решение начальника СИЗО. Тогда уже к концу года Елена Блиновская сможет рассчитывать на УДО и встретить Новый год на свободе», — говорится в публикации.

В марте Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что против Чеботиной подадут еще один иск за исполнение чужих песен.