На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От Limp Bizkit до Николаева: против Чеботиной подадут еще один иск за исполнение чужих песен

РАО: певице Чеботиной грозит иск от ВОИС за использование трека 50 Cent
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) намерена судиться с певицей Люсей Чеботиной из-за незаконного использования фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российское Авторское Общество (РАО).

Сумма иска, который ВОИС планирует подать «в ближайшее время», составит 76 тыс. руб. Как уточнили в РАО, во время концерта на Live Арена «Первая леди» 2024 года исполнительница хита «Солнце Монако» использовала фонограммы из треков: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent, Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert, группы Limp Bizkit и Till It«s Gone Yelawolf. Все указанные композиции имеют российских правообладателей.

Против Чеботиной также подали иск на 160 тыс. руб. из-за незаконного использования музыкальных произведений «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого.

В августе завершился судебный процесс между Чеботиной и победителем шоу «Битва иллюзионистов» Александром Наумовым. Фокусник потребовал от артистки около полутора миллионов рублей после того, как она отказалась оплачивать его услуги. Певица утверждала, что во время ее концерта 5 декабря 2024 года в Live Арена ключевые трюки выполнены не были, а качество оставшихся оставляло желать лучшего.

Ранее директор «Вороваек» отреагировал на призывы запретить группу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами