От Limp Bizkit до Николаева: против Чеботиной подадут еще один иск за исполнение чужих песен

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) намерена судиться с певицей Люсей Чеботиной из-за незаконного использования фонограмм группы Limp Bizkit и рэпера 50 Cent. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российское Авторское Общество (РАО).

Сумма иска, который ВОИС планирует подать «в ближайшее время», составит 76 тыс. руб. Как уточнили в РАО, во время концерта на Live Арена «Первая леди» 2024 года исполнительница хита «Солнце Монако» использовала фонограммы из треков: фонограмма In Da Club рэпера 50 Cent, Хo Tour Lift3 Lil Uzi Vert, группы Limp Bizkit и Till It«s Gone Yelawolf. Все указанные композиции имеют российских правообладателей.

Против Чеботиной также подали иск на 160 тыс. руб. из-за незаконного использования музыкальных произведений «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого.

В августе завершился судебный процесс между Чеботиной и победителем шоу «Битва иллюзионистов» Александром Наумовым. Фокусник потребовал от артистки около полутора миллионов рублей после того, как она отказалась оплачивать его услуги. Певица утверждала, что во время ее концерта 5 декабря 2024 года в Live Арена ключевые трюки выполнены не были, а качество оставшихся оставляло желать лучшего.

