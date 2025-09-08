На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дарья Донцова и Захар Прилепин выступили на международной книжной ярмарке

В Москве завершилась 38-я Московская международная книжная ярмарка
true
true
true
close
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

В Москве прошла 38-я Международная книжная ярмарка (ММКЯ). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ярмарка открылась 3 сентября и закончилась 7-го. Всего ее посетило более 63 000 человек. В ней поучаствовали более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи. Почетным гостем ММКЯ стала Республика Индия.

На мероприятии выступили такие известные личности, как Лия Арден, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Захар Прилепин, Алексей Воробьев, Антон Шагин. Режиссер Егор Михалков-Кончаловский вместе с Евгением Водолазкиным представил новый роман «Авиатор».

Команда ярмарки провела более 300 мероприятий на пятнадцати площадках: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы, круглые столы и мастер-классы.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения победителей VII сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!», и были объявлены списки номинантов Национальной литературной премии «Большая книга» и список Международной премии имени Фазиля Искандера.

Также в дни мероприятия писатели Александр Цыпкин, Дмитрий Емец, Екатерина Ишимцева, Виктория Ледерман, Игорь Носов, Игорь Шидловский, Юлия Школьник, Валентин Постников поучаствовали в Московской международной детской книжной ярмарке (ММДКЯ).

Ранее стало известно, кто из зарубежных гостей посетит «Аксенов-фест» в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами