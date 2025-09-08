Дарья Донцова и Захар Прилепин выступили на международной книжной ярмарке

В Москве прошла 38-я Международная книжная ярмарка (ММКЯ). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ярмарка открылась 3 сентября и закончилась 7-го. Всего ее посетило более 63 000 человек. В ней поучаствовали более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи. Почетным гостем ММКЯ стала Республика Индия.

На мероприятии выступили такие известные личности, как Лия Арден, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Захар Прилепин, Алексей Воробьев, Антон Шагин. Режиссер Егор Михалков-Кончаловский вместе с Евгением Водолазкиным представил новый роман «Авиатор».

Команда ярмарки провела более 300 мероприятий на пятнадцати площадках: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы, круглые столы и мастер-классы.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения победителей VII сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!», и были объявлены списки номинантов Национальной литературной премии «Большая книга» и список Международной премии имени Фазиля Искандера.

Также в дни мероприятия писатели Александр Цыпкин, Дмитрий Емец, Екатерина Ишимцева, Виктория Ледерман, Игорь Носов, Игорь Шидловский, Юлия Школьник, Валентин Постников поучаствовали в Московской международной детской книжной ярмарке (ММДКЯ).

