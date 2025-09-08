На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто из зарубежных гостей посетит «Аксенов-фест» в Казани

Shutterstock

Писатель из Франции, лауреат премии им. Франсуа Мильпьера Ив Готье станет единственным зарубежным гостем литературного фестиваля «Аксенов-фест», который пройдет в Казани с 17 по 20 сентября. Об этом рассказал начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов, передает «БИЗНЕС Online».

В этом году мероприятие будет посвящено документалистике, среди тем — «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь». Его посетят поэты, писатели, режиссеры и сценаристы, в том числе Дмитрий Воденников, Анна Баснер, Евгения Декина, Евгений Попов и другие.

«Мы через два года будем справлять 20-летие. Фестиваль за это время не только не утратил значение, но и приобрел новые масштабы, новую географию. <…> Выросло мощное и красивое дерево, корни которого пустили в Казани, благодаря таланту этого выдающегося писателя, нашего земляка [Василия Аксенова]», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

3 сентября «Газете.Ru» сообщили, что ежегодный музыкальный рок-фестиваль «НашРокФест 2025» объявил даты проведения. Фестиваль пройдет с 19 по 21 сентября в Тверской области. На двух сценах в рамках опен-эйра выступят 60 коллективов за три дня.

В лайнапе — «АнимациЯ», «Мураками», «План Ломоносова», «Бригадный подряд», «Мегамозг», «Тайм-аут», «Бахыт-компот», «Артерия», «Легион» и десятки молодых коллективов со всей страны, которых выбрали сами зрители на специальных отборочных концертах.

Ранее сообщалось, что гостя фестиваля во Франции сбила лошадь, затем бык и автомобиль.

