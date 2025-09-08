На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда шоу на выживание пропала без вести на 18 часов в лесу в ливень

В США спасли 36-летнюю телезвезду, пропавшую в лесу
true
true
true
close
Quatrox Production/Shutterstock/FOTODOM

В США звезда шоу на выживание пропала без вести в лесу Пиджен-Ривер (штат Мичиган) на 18 часов во время ливня. Об этом сообщает UpNorthLive.

Как рассказали представители Управления шерифа округа Отсего, 36-летняя женщина из Калифорнии, участвовавшая в конкурсе на выживание на открытом воздухе для одного из проектов на YouTube, покинула свой лагерь 5 сентября около 17:00 в поисках воды и не вернулась.

Организаторы конкурса, не дождавшись женщину, пробовали начать собственные поиски, но в пять утра следующего дня сообщили о происшествии властям.

Примерно в 10:40 утра вертолет полиции штата Мичиган обнаружил женщину в болотистой местности. Несмотря на холод и дождь, она смогла выбраться из болота самостоятельно.

Скорая медицинская помощь осмотрела ее на месте происшествия, женщина была госпитализирована. Личность пропавшей не раскрывается.

Накануне представитель избитой в кахастанском селе Загамбар певицы Азоды раскрыл детали инцидента. Инцидент произошел еще 31 августа.

Ранее гостя фестиваля во Франции сбила лошадь, затем бык и автомобиль.

