Представитель избитой в Казахстане певицы раскрыл детали инцидента

Представитель Азоды заявил, что избившего ее бывшего свекра задержали
azoda.tolaevna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представитель избитой в кахастанском селе Загамбар певицы Азоды раскрыл детали инцидента. Его цитирует «СтарХит».

Инцидент произошел еще 31 августа. Азода, приглашенная выступить на свадьбе, не знала, на чьем торжестве будет выступать, и не ждала встречи с бывшим родственником, с которым не общается уже пять лет. Девушка, по словам представителя, не контактирует с семьей бывшего мужа и даже не получает алименты.

«Азода сама не знает, за что. Они давно не виделись. И почему он вдруг решил ее избить? Мы не знаем…» — рассуждает администратор девушки.

Представитель добавил, что Азода сразу обратилась в полицию, но после заявления не дождалась реакции от правоохранителей. Тогда певица обратилась к адвокату и придала инцидент огласке в соцсетях. Уже 3 сентября бывшего свекра Азоды задержали, он под арестом.

Сама девушка восстанавливается — у нее диагностировали сотрясение мозга, артистка жалуется на головную боль.

До этого в местной полиции заявили о возбуждении против мужчины уголовного дела по статье «Побои».

Ранее Ефим Шифрин указал на главную беду российского кино.

