Гостя фестиваля во Франции сбила лошадь, затем бык и автомобиль

Во Франции велосипедиста не смогли спасти после тройной аварии на фестивале

Велосипедиста на фестивале в Гаре (Франция) сбили лошадь и бык, а после автомобиль. О происшествии сообщает Le Figaro.

По данным издания, 52-летний мужчина был обнаружен спасателями без сознания и с тяжелыми травмами, спасти его не удалось.

В полиции рассказали, что несчастный случай произошел во время абривадо — забега быков по улицам города, во время которого скот окружают лошади, а для защиты зрителей устанавливаются ограждения.

«Зрителя, ехавшего на велосипеде, сбила лошадь, а затем бык, в результате чего он упал. Затем, когда он лежал на земле, его сбил внедорожник, следовавший за процессией», — уточнили в жандармерии Гара.

Прокуратура начала расследование по факту происшествия.

