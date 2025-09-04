На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду индийского ТВ задержали по делу о групповом изнасиловании

Актер фильма «Дорогами любви» Капур арестован по делу о групповом изнасиловании
Актера Ашиша Капура арестовали в Индии по делу о групповом изнасиловании 24-летней женщины. Об этом сообщает The Times Of India.

Инцидент произошел в августе в Нью-Дели, когда пострадавшая посетила вечеринку в районе Сивил Лайнс. По словам потерпевшей, мероприятие проходило в доме знакомой ее подруги.

Следствие установило, что группа злоумышленников подмешала женщине наркотические вещества в напиток, после чего она потеряла сознание. Индианку изнасиловали и избили, а сам процесс злоумышленники засняли на видео.

Затем, как сообщила женщина полиции, преступники оставили ее возле дома и скрылись. По словам жертвы, ей пригрозили обнародовать ролик, если она расскажет кому-либо об инциденте.

Представитель департамента полиции Раджа Бантиа подтвердил, что в рамках уголовного дела был арестован актер Ашиш Капур. Мужчина родился 17 октября 1984 года. Он является известным лицом на индийском телевидении, благодаря таким работам, как «Приходите на свадьбу», «Дорогами любви» и рядом местных сериалов. Всего в его фильмографии свыше 10 проектов.

