Пожилую звезду мыльных опер нашли брошенной с 4 собаками: «Была очень голодна»

Актриса Рэжане Сшуманн кормила животных, но не ела сама в состоянии слабоумия

Полиция Порту-Алегри обнаружила бразильскую 74-летнюю актрису Регжан Сшуманн брошенной в собственной квартире в тяжелом состоянии, а вместе с ней — четырех собак и трех кошек. Об этом сообщает местное издание.

Сшуманн, известная в прошлом в Бразилии звезда мыльных опер, проявляла признаки слабоумия, а также месяцами не имела возможности помыться и была голодна. Правоохранительные органы заинтересовались происходящим в квартире у пожилой женщины, поскольку их вызвала активистка Дейзи Фальчи.

«Она (Сшуманн) была очень голодна. У животных была еда, а у нее ничего. Холодильник был совершенно пуст. <…> Больше всего страдала именно женщина. Мне впервые хотелось скорее спасти человека, а не животных», — заявила Фальчи.

По словам активистки, Сшуманн заботилась о благополучии животных, следя за тем, чтобы они никогда не оставались без еды, несмотря на то, что у нее самой ничего не было. Также актриса не могла содержать дом в чистоте, поэтому соседи жаловались на постоянный запах мочи из ее квартиры.

Сейчас ситуация стабилизировалась: активисты оказали всестороннюю помощь актрисе — провели уборку и предоставили финансовую поддержку. Питомцев временно разместили в приюте, где им подыщут новых хозяев.

