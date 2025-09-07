Стало известно о состоянии Газманова после больницы

Менеджер Газманова рассказал, что с артистом все хорошо после посещения больницы

PR-менеджер Олега Газманова Иван в беседе с aif.ru рассказал, что с певцом все хорошо после обращения в больницу.

Газманов получил ушиб пальца. По словам менеджера Газманова, артист на данный момент работает над своими творческими планами и чувствует себя отлично.

«Недавно с ним запустили тренд, где он танцует, так что все нормально», — заявил Иван.

7 сентября Газманов ударился пальцем на ноге во время выступления на ярмарке «Елизовская осень». Концерт проходил на Камчатке.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

Газманов назвал трогательным, что его композиции вошли в школьную программу. Он добавил, что детей не нужно заставлять петь его треки, так как они делают это «с радостью».

Юные исполнители, отмечал Газманов, проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям, не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку.

