Газманов попал в больницу после концерта на Камчатке

Mash: певец Газманов оказался в больнице из-за травмы ноги
true
true
true
close
oleggazmanov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Олег Газманов оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Газманов ударился пальцем на ноге во время выступления на ярмарке «Елизовская осень». Концерт проходил на Камчатке. Артист сильно не пострадал.Травма оказалась легкой.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

Газманов назвал трогательным, что его композиции вошли в школьную программу. Он добавил, что детей не нужно заставлять петь его треки, так как они делают это «с радостью».

Юные исполнители, отмечал Газманов, проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям, не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку.

Это, по словам артиста, вдохновляет и дает уверенность, что у страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине, заключил певец, курирующий проект «Движение Газманов — Родники» и детский конкурс «Родники дети».

Ранее Газманов послал нафиг Италию в ответ на санкции.

