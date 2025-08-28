На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песни Shaman и Газманова вошли в список патриотических композиций для школьников

Минпросвещения рекомендовало слушать песни Shaman и Газманова на уроках музыки
true
true
true
close
РИА Новости

Песня «Моя Россия» певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) попала в список композиций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Об этом сообщается на сайте министерства просвещения.

Всего в список рекомендованных Минпросвещения для изучения в школах вошли 37 песен. Кроме творчества Shaman детям на уроках музыки предлагают слушать хиты Олега Газманова «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия», Сергея Трофимова «Родина» и Дениса Майданова «Россия». Также в перечень попали такие известные композиции, как «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва» и другие.

До этого Олег Газманов рассказал о поддержке участников специальной военной операции на Украине с помощью творчества. Он назвал бойцов ВС РФ такими же героями, как и участники Великой Отечественной войны. По его словам, они должны быть уверены, что в России «все делают для того, чтобы они вернулись живыми с победой».

Газманов также добавил, что он, как и большинство, поддерживают президента России Владимира Путина.

Ранее Газманов заявил, что артисты «задолжали» защитникам родины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами