Жена Петросяна попросила «завалиться» на фоне слухов об ухудшении здоровья мужа

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слухи о проблемах со здоровьем юмориста.

Брухунова опубликовала новое фото мужа с отдыха в Сочи. Супруга комика обратилась к желтой прессе, назвав их представителей «падальщиками» и «помоишниками».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея. Мне очень жаль, что находятся помоишники, которые хотят омрачить эту красивую и важную дату. Давайте уважать друг друга, насколько это возможно. Я понимаю, что для грязных журналистов эти слова неведомы. Но может все-таки поднатужитесь, справитесь?!» — возмутилась жена артиста.

В начале июля Telegram-канал Mash сообщал, что Петросяна якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации. После стало известно, что Петросян в это время отдыхал в Турции с молодой супругой Татьяной Брухуновой.

В августе Telegram-канал Shot утверждал, что Петросян обратился за помощью к врачам. Он якобы пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне гипертонии, которую у него выявили несколько лет назад.

