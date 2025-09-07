Витас пропал, задолжав почти 52 тыс. рублей за коммуналку

У судебных приставов не получилось взыскать с российского певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) задолженность по коммунальным платежам в размере почти 52 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах судей Одинцовского судебного района Подмосковья отмечается, что исполнитель вовремя не выплатил долг и пеню. Исполнительное производство по делу пришлось прекратить, потому что приставы не смогли определить местонахождение должника, его имущества или узнать о наличии принадлежащих ему денег и ценностей.

Прошлой осенью SHOT писал, что Витас снизил ценник на концерты после отслойки сетчатки. Певец просил за часовую программу 3,5 млн руб. Его выступления тогда подешевели на 2 млн руб.

В райдере артиста нашли шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты, шоколад, отсутствие алкоголя в гримерке. Витас просил, чтобы на сцене не было лазерных и световых установок. Этот пункт появился, когда исполнителю провели операцию на глаза.

