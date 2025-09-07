На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Витас пропал, задолжав почти 52 тыс. рублей за коммуналку

Приставы не нашли певца Витаса, чтобы взыскать долги по коммунальным платежам
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У судебных приставов не получилось взыскать с российского певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) задолженность по коммунальным платежам в размере почти 52 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах судей Одинцовского судебного района Подмосковья отмечается, что исполнитель вовремя не выплатил долг и пеню. Исполнительное производство по делу пришлось прекратить, потому что приставы не смогли определить местонахождение должника, его имущества или узнать о наличии принадлежащих ему денег и ценностей.

Прошлой осенью SHOT писал, что Витас снизил ценник на концерты после отслойки сетчатки. Певец просил за часовую программу 3,5 млн руб. Его выступления тогда подешевели на 2 млн руб.

В райдере артиста нашли шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты, шоколад, отсутствие алкоголя в гримерке. Витас просил, чтобы на сцене не было лазерных и световых установок. Этот пункт появился, когда исполнителю провели операцию на глаза.

Ранее продюсер объяснил вызвавшее споры шоу Витаса в Китае.

