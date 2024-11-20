Витас снизил ценник на концерты после операции

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) снизил ценник на концерты после отслойки сетчатки, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Перед Новым годом, уточняет издание, 45-летний Витас просит за часовую программу 3,5 млн рублей. Выступления подешевели на 2 млн рублей за последний месяц.

В райдере артиста нашли шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты, шоколад, отсутствие алкоголя в гримерке. Витас также требует, чтобы на сцене не было лазерных и световых установок. Этот пункт появился после того, как Витасу провели операцию на глаза.

16 октября Telegram-канал SНОТ сообщил, что Витас едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем. По информации издания, артисту провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Telegram-канал писал, что во время лечения Грачев практически ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему ходить.

Сам Витас объяснял, что операция была сделана после рассечения брови на спаррингах по муай-тай, когда ему задели глаз, и отслойки сетчатки у него не было.

Ранее сообщалось, что Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей.