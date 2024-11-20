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Витас снизил ценник на концерты после операции

Выступления певца Витаса подешевели на 2 миллиона рублей

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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) снизил ценник на концерты после отслойки сетчатки, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Перед Новым годом, уточняет издание, 45-летний Витас просит за часовую программу 3,5 млн рублей. Выступления подешевели на 2 млн рублей за последний месяц.

В райдере артиста нашли шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты, шоколад, отсутствие алкоголя в гримерке. Витас также требует, чтобы на сцене не было лазерных и световых установок. Этот пункт появился после того, как Витасу провели операцию на глаза.

16 октября Telegram-канал SНОТ сообщил, что Витас едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем. По информации издания, артисту провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Telegram-канал писал, что во время лечения Грачев практически ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему ходить.

Сам Витас объяснял, что операция была сделана после рассечения брови на спаррингах по муай-тай, когда ему задели глаз, и отслойки сетчатки у него не было.

Ранее сообщалось, что Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей.

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