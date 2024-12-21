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«Странная атмосфера»: продюсер объяснил вызвавшее споры шоу Витаса в Китае

Продюсер Витаса Пудовкин опроверг слухи о выступлении певца под наркотиками
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) Сергей Пудовкин опроверг слухи о выступлении артиста под наркотиками в Китае. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Пудовкина, вызвавшее споры в сети шоу выглядело именно так благодаря особенному стилю певца, добавляющего в свои выступления элементы театрализации.

«Тут надо быть на концерте Витаса, потому что в достаточной степени — это странная атмосфера. Это всегда, на мой взгляд, оригинальное существование, такое пространственное, вокальное существование на сцене», — поделился он.

Продюсер назвал формат, в котором выступает Витас, харизматичным и личным. Кроме того, он допустил, что к концу года музыкант мог устать.

Пудовкин предположил, что сейчас в моде «теории заговора» вокруг артистов, и напомнил, что в Китае строгие законы относительно потребления наркотиков. Он также предложил российским коллегам Витаса перестать завидовать его успеху в Китае.

В октябре СМИ сообщали, что Витасу провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Артист подтверждал, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Он признавался, что сделал операцию после рассечения брови на спаррингах по муай-тай — там ему задели глаз.

Накануне в сети обратили внимание на то, что на концерте в Китае Витас якобы неестественно подергивал плечами и топтался на месте.

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